Урфин Джюс и его деревянные солдаты

АфишаУрфин Джюс и его деревянные солдаты
(2017) мультфильм, приключения, семейный
(3D, на русском языке) 7.5 - 11:55; 8.5 - 11:55;
(2D, на русском языке) 5.5 - 14:00; 9.5 - 14:00; 11.5 - 14:00;
(3D, на эстонском языке) 6.5 - 11:55; 10.5 - 14:00;
Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.
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