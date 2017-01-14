Почему он?

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам дрова

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (цены соответственно: 25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Продам квартиру в Силламяэ

2-комн. квартиру в Силламяэ рядом с магазином Maxima. 4/9. {Тел.} 55940044.

Картофель из Пылва от Виктора

Доставлю до квартиры бесплатно. Также картофель можно купить на рынке в Põhjakaubanduskeskus (Kangelaste,37A). Тел.: 55925852.

Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.

2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Ремонт и обслуживание компьютерной техники

Ремонт и обслуживание НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ, ПЛАНШЕТОВ. Все виды работ. Переустановка, восстановление и настройка операционных систем Windows . Замена комплектующих. Чистка, модернизация, ускорение работы. Замена экранов в ноутбуках и в планшетах. Установка русского языка. Настройка wi - fi роутеров и другого оборудования. Качественно, по приемлемым ценам, в короткие сроки. Выезд на дом. Без выходных. {Тел.} 56783869. Егор.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.

Листочки на Свадебное дерево

Листочки на Свадебное дерево, гравировальные работы. Стоимость листочка из нержавейки (серебристый) - 8 евро, из латуни (золотистый) - 16 евро. {Тел.} 5500305.