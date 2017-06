Nõukogude hipid

Дата публикации: Сегодня, 13:35

(2017) Dokumentaalfilm



(на эстонском языке) 2.6 - 19:30;

Enne filmi tulevad rääkima filmi tegijad Terje Toomistu & Liis Nimik.

Uus ja põnev dokumentaalfilm Nõukogude hipide elust Eestis, Venemaal ja mujal endises liidumaades.

Film on kahe noore Eesti autori Terje Toomistu ja Liis Lepiku suure töö tulemus ja näitab mitmeti hipide elu nüüd ja kirjeldab nende tegemisi nõukogude ajal. Paljuski on filmis olemas suur hulk väga haruldasi arhiivikaadreid ja fotomaterjale omaaegsete hipide elust. Põnevust lisab roadtrip, mis viib aastaid eri riikides elanud ja tänaseks veel hipielu elavad tegelased taas ühtses omaaegses hipide kogunemise paigas uuesti kokku. Rõõm, nukrus, emotsioonid ja üllatused on garanteeritud.

Pöörane lillelaste sõit Nõukogude Liidu hipiliikumise jälgedes viib 1970ndate psühhedeelsesse undergroundi, kus rock-muusikast joovastunud pikajuukselised noored lõid range režiimi kiuste oma maailma - Süsteemi, milles püüeldi rahu ja vabaduse poole. Aastaid hiljem võtab seltskond Eesti hipisid ette teekonna Moskvasse, kus siiani tähistatakse lillelaste püha 1. juunil. See päev on seotud traagilise sündmusega 1971. aastast, mil tuhanded hipid arreteeriti KGB poolt.