Hoogne seikluskomöödia „Sangarid“ viib meid 80ndatesse aastatesse. Kolm Eesti kutti põgenevad Nõukogude Liidust välismaale, et vabas maailmas elada just nii šeffi elu nagu nähtud telesarjades „Miami Vice“, „Knight Rider“ ja „Santa Barbara“. Sõbrad võetakse svenssonitemaal vastu kui tõelised kangelased, kes murdsid läbi raudse eesriide. Kui aga meediakära vaibub, avastavad meie sangarid, et neist on saanud tavalised tülikad sisserändajad. Äraelamiseks tuleb hakata tegema midagi nii nõmedat nagu… töö! Poisid pole siiski loomult allaandjad ja üritavad uute pööraste plaanidegai läänemaailmas läbi lüüa. Nüüd aga lähevad asjad hoopis hulluks!

„Sangarid“ on uus film samadelt tüüpidelt, kes aasta tagasi tõid meieni komöödiahiti „Klassikokkutulek“.

“Sangarite” peaosades on Märt Pius (“1944”, “Nullpunkt”), Karl-Andreas Kalmet (“1944”) ja Veiko Porkanen ("Must alpinist"). Filmis astuvad üles veel Henrik Kalmet, Ott Sepp, Marika Barabanštšikova, Tõnu Kark, Andres Dvinjaninov, Esko Salminen ja paljud teised.

Filmi lavastas Jaak Kilmi ("Disko ja tuumasõda", "Sigade revolutsioon"), originaalstsenaariumi kirjutas Martin Algus ("Klassikokkutulek") ja produtseeris Taska Film ("Klassikokkutulek", "1944"). Filmi operaator on Aigars Sērmukšs, kunstnik Katrin Sipelgas, kostüümikunstnik Anu Lensment ja monteerija Tambet Tasuja.

Inspireerituna omast ajastust on käesoleva filmi sisu, sündmused ja tegelased väljamõeldis. Kokkulangevused filmi ja reaalsete isikute, nimede või sündmustega on juhuslikud.