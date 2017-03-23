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    Суд решил не закрывать дело Александра Ефимова

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    Нарвский колледж Академии МВД решено строить быстро

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    Нарва хочет реновировать два детсада

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Сегодня в Эстонии начинается выдача стартовых наборов «Сделаем!»

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В пятницу изменится порядок пересечения границы ЕС

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У жителей Нарва-Йыэсуу спросят согласие на объединение с Силламяэ

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Новости Эстонии

Все новости

Полиция просит воздержаться от поездок в Ида-Вирумаа из-за погоды

0 74 / Подробнее...

Срочнослужащие ВМС проведут сутки в море на спасательных плотах

0 153 / Подробнее...

Тоомас Луман: политики ведут Эстонское государство к катастрофе

0 205 / Подробнее...

Актуально

Останки советских лётчиков будут торжественно переданы...

14 апреля состоится передача останков лётчиков ПЕ-2, погибших под Нарвой в марте 1944...

0 312 / Подробнее...

Велодорожка: пока в укороченном виде...

Работы по проектированию сейчас находятся на стадии завершения...

0 193 / Подробнее...

Владимир Бачу: «Ван Гог мог бы писать свои картины и в...

По словам искусствоведа Елены Сохранновой, эта выставка – настоящее событие для...

0 196 / Подробнее...

Владимир Сухоруков с «Планеты 27»...

История Владимира похожа и непохожа на сотни историй людей с ограниченными возможностями...

0 316 / Подробнее...

Берегитесь эстонской амнезии и её осложнений...

Очень многие события прошлых лет в современной Эстонии забыты...

2 364 / Подробнее...

Обвиняемый в убийстве нарвитянки Дарьи свою вину на суде не...

Вируская окружная прокуратура передала в суд дела двух молодых людей....

0 226 / Подробнее...

Город заключил договор о сотрудничестве с Narva Unity...

Нарвская горуправа заключила колдоговор с Профсоюзом Narva Unity....

7 313 / Подробнее...

Подарок к юбилею — фильм о Карамзине...

В марте нарвскому культурно-просветительскому обществу SOPHIA исполнилось 15 лет....

0 220 / Подробнее...

Министр Осиновский утвердил план развития Нарвской больницы...

Сегодня министр здоровья и труда Евгений Осиновский утвердил план развития....

0 178 / Подробнее...

Глазных врачей в городской поликлинике не прибавилось...

С 17 февраля в Нарвской поликлинике начали вести прием глазные врачи ИВЦБ....

0 379 / Подробнее...

Активисты районных сообществ: комфортное для жизни...

В Нарвском колледже ТУ прошел семинар на тему районных сообществ....

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Дети открывают Баха, жюри - новые таланты...

Не каждое дарование способно заявить о себе. Но выявить талант помогают соревнования....

0 332 / Подробнее...

200 тысяч евро на обновление “Американского уголка”...

Госдепартамент США выделил финансовую поддержку в размере 90000 евро....

0 470 / Подробнее...

Призываем выдвигать кандидатов на «Учителя года»...

Каждый может выдвинуть своего кандидата из числа деятелей сферы образования....

0 352 / Подробнее...

Победа «Нарва Транса» на последних секундах матча...

«Нарва Транс» одержал домашнюю победу над командой «Тулевик»...

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Вам слово

Нарвский игрок в покер отметился выдающимся достижением...

Нарвитянину Андрею Агафонцеву удалось выиграть большие покерные турниры в Нарве и Йыхви...

0 209 / Подробнее...

Правила управления личными финансами...

Каждый человек стремится к финансовой независимости....

0 197 / Подробнее...
Все материалы рубрики "Вам слово"

Происшествия и граница

В Рапласком уезде младенец в коляске утонул в бассейне...

В Рапласком уезде порыв ветра столкнул сколяску с ребенком в бассейн....

0 212 / Подробнее...

В Нарве при пожаре погиб мужчина...

По предварительной оценке пожар возник из-за неосторожного курения....

0 233 / Подробнее...
Все новости "Происшествия"

Окрошка

Рекламу с сестрой Кардашьян удалили из-за возмущения...

Реклама Pepsi с Кендалл Дженнер подверглась жесткой критике...

0 159 / Подробнее...

Дочь Джеки Чана госпитализировали после попытки суицида...

Внебрачная дочь звезды, 18-летняя Этта пыталась наложить на себя руки...

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Моника Беллуччи в нарядах украинских дизайнеров позировала...

Для этих съемок артистка выбрала наряд украинских дизайнеров...

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Все новости раздела "Окрошка"

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«Звезда Театрала 2016»: И космос с нами!.. На семинаре учебных компаний Эстонию представляли нарвские школьники Как НАТО «сдерживает» Россию на ее границе

Стиль жизни

15 привычек, которые вредят вашей внешности...

Мы сами можем оказывать существенное влияние на процессы старения.  ...

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Что нельзя есть натощак...

Какие продукты не стоит есть на голодный желудок....

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Все новости "Стиль жизни"

В саду и дома

Полезные советы для дома...

Как избежать порчи продуктов из-за неправильного хранения в холодильнике....

0 171 / Подробнее...

Семь способов применения крахмала...

Как можно использовать крахмал в быту?...

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Все новости "В саду и дома"

В мире

Россия не будет участвовать в ”Евровидении-2017”...

ЕВС окончательно подтвердил, что Россия не будет участвовать....

0 73 / Подробнее...

Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, есть...

Местное радио утверждает, что три человека погибли....

0 310 / Подробнее...
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Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Ты меня уважашь?...

Алкаш Петрович, по проведённому им же социальному опросу, является самым уважаемым...

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Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

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Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
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Киноафиша

Босс-молокосос

(2017) мультфильм, комедия, семейный

Форсаж 8

(2017) боевик, триллер, криминал

Последствия

(2017) триллер, драма

Жена смотрителя зоопарка

(2017) драма, исторический эпос, биографический

Могучие рейнджеры

(2017) фантастика, боевик, приключения  

Живое

(2017) ужасы, фантастика, триллер
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Акция "Сбежавшие невесты"

Наших невест поддержит Прохор Шаляпин!...

В этом году мы ждем особенного гостя — поддержать девушек едет человек-праздник....

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От редакции

Купоны для поддержки участников конкурса...

Начиная с 30 марта, мы публикуем в газете купоны для поддержки участников....

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Каких кружков не хватает в Нарве?...

Осеньюзаработает новая государственная схема поддержки кружковой деятельности....

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Нарвский музей остаётся в финансовой осаде...

Депутаты Нарвского городского собрания приняли дополнительный бюджет....

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Шествие на Днях города пройдёт по новому маршруту...

Дни города в этом году пройдут с 1 по 4 июня....

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