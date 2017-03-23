Суд решил не закрывать дело Александра Ефимова

Новости ЭстонииВсе новости
Полиция просит воздержаться от поездок в Ида-Вирумаа из-за погоды
Срочнослужащие ВМС проведут сутки в море на спасательных плотах
Тоомас Луман: политики ведут Эстонское государство к катастрофе
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Останки советских лётчиков будут торжественно переданы...
14 апреля состоится передача останков лётчиков ПЕ-2, погибших под Нарвой в марте 1944...
Велодорожка: пока в укороченном виде...
Работы по проектированию сейчас находятся на стадии завершения...
Владимир Бачу: «Ван Гог мог бы писать свои картины и в...
По словам искусствоведа Елены Сохранновой, эта выставка – настоящее событие для...
Владимир Сухоруков с «Планеты 27»...
История Владимира похожа и непохожа на сотни историй людей с ограниченными возможностями...
Берегитесь эстонской амнезии и её осложнений...
Очень многие события прошлых лет в современной Эстонии забыты...
Обвиняемый в убийстве нарвитянки Дарьи свою вину на суде не...
Вируская окружная прокуратура передала в суд дела двух молодых людей....
Город заключил договор о сотрудничестве с Narva Unity...
Нарвская горуправа заключила колдоговор с Профсоюзом Narva Unity....
Подарок к юбилею — фильм о Карамзине...
В марте нарвскому культурно-просветительскому обществу SOPHIA исполнилось 15 лет....
Министр Осиновский утвердил план развития Нарвской больницы...
Сегодня министр здоровья и труда Евгений Осиновский утвердил план развития....
Глазных врачей в городской поликлинике не прибавилось...
С 17 февраля в Нарвской поликлинике начали вести прием глазные врачи ИВЦБ....
Активисты районных сообществ: комфортное для жизни...
В Нарвском колледже ТУ прошел семинар на тему районных сообществ....
Дети открывают Баха, жюри - новые таланты...
Не каждое дарование способно заявить о себе. Но выявить талант помогают соревнования....
200 тысяч евро на обновление “Американского уголка”...
Госдепартамент США выделил финансовую поддержку в размере 90000 евро....
Призываем выдвигать кандидатов на «Учителя года»...
Каждый может выдвинуть своего кандидата из числа деятелей сферы образования....
Победа «Нарва Транса» на последних секундах матча...
«Нарва Транс» одержал домашнюю победу над командой «Тулевик»...
Вам слово
Нарвский игрок в покер отметился выдающимся достижением...
Нарвитянину Андрею Агафонцеву удалось выиграть большие покерные турниры в Нарве и Йыхви...
Правила управления личными финансами...
Каждый человек стремится к финансовой независимости....
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В Рапласком уезде младенец в коляске утонул в бассейне...
В Рапласком уезде порыв ветра столкнул сколяску с ребенком в бассейн....
В Нарве при пожаре погиб мужчина...
По предварительной оценке пожар возник из-за неосторожного курения....
Окрошка
Рекламу с сестрой Кардашьян удалили из-за возмущения...
Реклама Pepsi с Кендалл Дженнер подверглась жесткой критике...
Дочь Джеки Чана госпитализировали после попытки суицида...
Внебрачная дочь звезды, 18-летняя Этта пыталась наложить на себя руки...
Моника Беллуччи в нарядах украинских дизайнеров позировала...
Для этих съемок артистка выбрала наряд украинских дизайнеров...
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15 привычек, которые вредят вашей внешности...
Мы сами можем оказывать существенное влияние на процессы старения. ...
Что нельзя есть натощак...
Какие продукты не стоит есть на голодный желудок....
В саду и дома
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Как избежать порчи продуктов из-за неправильного хранения в холодильнике....
Семь способов применения крахмала...
Как можно использовать крахмал в быту?...
В мире
Россия не будет участвовать в ”Евровидении-2017”...
ЕВС окончательно подтвердил, что Россия не будет участвовать....
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Местное радио утверждает, что три человека погибли....
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Алкаш Петрович, по проведённому им же социальному опросу, является самым уважаемым...
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Начиная с 30 марта, мы публикуем в газете купоны для поддержки участников....
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Дни города в этом году пройдут с 1 по 4 июня....