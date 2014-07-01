201 Владимир Тарахтин

Дата публикации: Сегодня, 16:41

Приют для животных - каким ему быть?

Вопрос создания в Нарва приюта для бездомных кошек, в котором бы содержали, лечили, кормили животных, одновременно подыскивая им добрых хозяев, волновал давно и многих. И хотя поднимался и обсуждался он многократно и на разных уровнях, добиться конкретных решений, которые устраивали бы всех-рядовых жителей, защитников животных и городские власти, по причине недостатка бюджетных средств не удавалось. Ну, а коли так, беспризорных кошек в Нарве и её окрестностях меньше не становилось.

Один в поле не воин

Тем не менее, приют для этих животных в нашем городе всё-таки появился. Началом ему послужила, как рассказывалось в одной из предыдущих наших публикаций, частная инициатива вернувшейся их Таллинна в родной город Юлии Тущенко. Именно она, будучи человеком неравнодушным, не способным пройти мимо бездомного, обездоленного котёнка или взрослого животного, на свой страх и риск отважилась сделать первые конкретные шаги, взяться за создание так необходимого нашему городу заведения. Любому человеку, каким бы добрым, щедрым, милосердным он ни был, одному решить проблему, собрать всех бездомных кошек не под силу. Сделать это, убеждена Юлия, можно только сообща. И год на зад создала для этих целей MTÜ Narva Kassi Tuba. Сегодня оно продолжает жить и работать в cтатусе некоммерческого объединения, каковым является по форме и сути, и существует исключительно на добровольные пожертвования частных лиц и структур.

В прошлом сентябре, когда мы здесь побывали впервые, в только что созданном приюте находилось немногим более двух десятков кошек. Сейчас в его стенах - 70 взрослых особей и три десятка малышей. Они занимают не только стеклянный «аквариум» цокольного этажа здания, в котором находится приют, но и остальные его помещения за исключением небольшой хозяйствен ной комнаты.

И, что самое главное, - занимают с ведома и разрешения городских властей, лично проникшегося важностью существующей проблемы депутата горсобрания, члена правления Narva Elamu Елены Похомовой.

Подвижничество как оно есть

Еще одним важным достижением минувшего года можно считать то, что за столь непродолжительное время у приюта и проживающих здесь животных появились добрые друзья. Их не так много, как хотелось бы (о чем свидетельствует недостаток средств на счету некоммерческой организации), но они есть. В числе самых верных и надежных Юлия и ее помощники-волонтеры называют врача-травматолога Нарвской больницы Владимира Тарахтина и его коллегу, доктора Валентину. Их даже не надо ни о чем просить - постоянно навещая приют, они сами видят, чего здесь не хватает, в чем нуждаются животные. И, не скупясь, на собственные средства приобретают корма, лекарственные препараты, наполнитель для туалетов, оплачивают ветеринарные услуги. А Валентина, как любой рядовой волонтёр, регулярно приходит сюда на дежурство, чтобы мыть кошачью посуду, чистить лотки, менять воду и подстилки.

Другая коллега В. Тарахтина, Наталья, постоянно перечисляет на счет приюта денежные средства.

Милосердия, доброты, заботы и внимания этих людей достает не только пациентам, которых они принимают в своих рабочих кабинетах, но и многочисленным обитателям приюта, без помощи и поддержки этих людей было бы очень трудно, признает Юлия.

Много ваших — не надо ль наших?

Однако в MTÜ Narva Kassi Tuba обращаются не только люди, желающие помочь беспризорным кошкам и работающим в приюте волонтёрам. Едва ли не чаще обращаются те, кто хотел бы отдать на попечение заведения собственных домашних животных. Уже после первых публикаций в прессе и в интернет-сетях, рассказывает Юлия, на них обрушился шквал звонков, просьб и даже требований горожан принять их кошек. Как будто людям невдомек, что приют и без того не в состоянии взять всех тех животных, что обитают на улице, и прежде всего нуждаются в помощи.

Юлия Тущенко:

- Paботая по примеру действующих в Таллинне, наш приют не уничтожает, а выхаживает, содержит бездомных животных и одновременно занимается поиском людей, способных принять их в свою семью. Процесс этот трудный и длительный: чтобы найти кошке хозяев, требуется от 6 до 12 месяцев! Тем не менее, 70 попавших в приют животных уже обрели новый дом. И почти сразу на их место стали приносить других - до десятка в неделю и более. Разве можно всех их принять, разместить, прокормить, если на 100 кошек, которых приют содержит сейчас, уходит 1000 евро в месяц!

В самом начале случалось, что кошек нечем было кормить, и волонтерам приходилось приобретать корм за свои средства. К счастью, сейчас благодаря спонсорам такого уж нет, Поддержкой этих людей и живет приют.

С одним из них, Владимиром ТАРАХТИНЫМ, наша беседа.

- Владимир, жителям нашего города вы известны не только как врач-травматолог, работающий на одном из самых "горячих" участков местного здравоохранения, но и как человек, на протяжении многих лет активно и конкретно занимающийся защитой животных. Чем вы это объясните?

- Тем, что я люблю животных и не могу быть безучастным к их судьбе. Особенно к судьбе больных, голодных, брошенных, бездомных. Сколько их, преданных людьми бедолаг, остаются каждую осень на произвол судьбы в наших садоводческих товариществах! Лишенные тепла и еды, большинство их, особенно котят, в зимнюю стужу погибают.

Кошки и собаки не зря считаются домашними животными. В отличие от диких животных, прекрасно адаптированных к той среде, в которой они находятся, наши четвероногие жить без человека не могут. И, по моему убеждению, не должны. Поэтому, будучи обеспокоенным их положением, я всегда поднимал вопросы охраны животных, а с появлением в городе приюта для бездомных кошек взялся ему помогать...

-... помогать, став одним из самых активных спонсоров. В чем конкретно заключается ваша помощь?

- В отличие от других волонтеров, у меня нет возможности заниматься, скажем, уборкой. Поэтому я, главным образом, помогаю материально - вношу деньги на счет заведения, покупаю корм, средства и предметы для ухода за животными. И стараюсь привлекать в качестве волонтеров других людей.

-А у вас само го есть кошки?

- В нашей семье они были всегда, а сейчас я "приемный родитель" трех рыжих озорников -Семена, Степана и Кузьмы. Двух первых принес с улицы, младшего взял из приюта. Живут они в довольстве и тепле, отвечая мне искренней привязанностью и любовью.

- Так везет немногим - у большинства брошенных иная участь.

- Самая большая проблема в отношении людей к животным — их безответственность. Сколько известно случаев, когда, поддавшись минутной прихоти, они приносят кошек домой, а наигравшись, без малейших угрызений совести выбрасывают на улицу. Или несут в приют, в котором и без того тесно: клетки здесь стоят в несколько ярусов и везде, где только возможно.

С появлением приюта количество беспризорных, бездомных кошек в городе заметно уменьшилось, а вот в садах ситуация катастрофическая. Оставшись одни, они не понимают, куда подевались люди, за что их предали. И, не находя еды, погибают. Из многих сотен, если не тысяч, брошенных там животных выживают единицы.

- В чем вы видите решение этой проблемы?

- Поскольку инстинкт размножения кошек неистребим, по причине чего их количество в садоводческих товариществах постоянно восполняется и растет, считаю необходимым создать программу по стерилизации животных, чтобы таким образом получить возможность регулировать их рождаемость.

Не могу не сказать и о проблемах приюта. То, что в нашем городе появилось это богоугодное заведение, - большое достижение. Но энтузиазмом и милосердием одних только спонсоров и волонтеров ситуацию не изменить. Люди устают и болеют - ухаживать за таким количеством животных нелегко. А спонсоры сегодня есть, а завтра их нет, а значит, нет и денег. Поэтому городу, который помог приюту, чем мог,- выделил помещения, заметно снизил арендную плату, необходимо заведение, отвечающее всем современным требованиям, масштабам существующей проблемы и способное принимать не только кошек, но и собак.

Осознавая, во что всё это обойдется, мы уже сейчас думаем о написании проекта, в соответствии с которым можно будет ходатайствовать о привлечении к реализации этой идеи государственных и европейских средств.

Полагаем, это должно быть просторное, отдельно стоящее здание с условиями, отвечающими действующим европейским стандартам, и достаточным количеством помещений. Это позволит городу создать при нём гостиницу для кошек и собак, где за отдельную плату смогут оставлять четвероногих питомцев те, кто отправляется в отпуск, командировку или на лечение. А приют благодаря этому получит возможность зарабатывать средства на собственные нужды.

При наличии заведения такого типа можно будет заключить договор с ветеринарными специалистами на вакцинацию, стерилизацию, лечение животных с тем, чтобы не приют возил к ним животных, как это происходит сейчас, а они приезжали бы в приют.

Кроме того, у нас в городе есть еще одна проблема, которую я хотел бы решить - куда девать умерших домашних питомцев? В настоящее время их хоронят на "стихийно образовавшихся кладбищах"... Я хотел бы предложить создать соответствующее необходимым стандартам и нормативам учреждение, которое кремировало бы умерших живогных.

Помимо того, город мог бы отказаться от услуг иногородней фирмы, занимающейся в Нарве отловом бездомных животных, и направлять выплачиваемые ей средства приюту. Считаю, что создание такого приюта необходимо для нашего города.

Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным людям, оказывающим посильную помощь приюту.