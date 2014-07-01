Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника

Дата публикации: Вчера, 17:36

В Петербурге задержаны предполагаемые сообщники Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в метро 3 апреля. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«На Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга рано утром в четверг были задержаны три человека. В настоящее время проверяются их связи с Джалиловым», — сказал «Интерфаксу» собеседник.

Информацию о задержании нескольких человек «Интерфаксу» подтвердили жильцы дома на Товарищеском проспекте, 22. По их словам, ночью силовики проводили спецоперацию, в результате которой из одной из квартир были выведены в наручниках три уроженца Средней Азии.

Источник сообщил также, что по месту жительства предполагаемых соучастников теракта обнаружены элементы взрывного устройства, аналогичные бомбе, сработавшей в подземке 3 апреля.

В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко сообщила, что следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга установило нескольких пособников Джалилова.

«Установлено несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование», — сказала Петренко «Интерфаксу».

Ранее сообщалось, что сегодня утром были эвакуированы жильцы дома на Товарищеском проспекте, 22 к.1 из-за обнаружения взрывного устройства. Жительница одной из квартир рассказала «Интерфаксу», что около пяти часов утра в доме началась операция по задержанию.

«В начале шестого утра я услышала громкий шум на лестничной площадке. Выглянула в дверной глазок и увидела, как из соседней квартиры выводят проживавших в ней людей. А потом, около 8 утра, наш дом эвакуировали», — сказала она.

Глава Невского района Петербурга Константин Серов сообщил позднее, что «устройство обезврежено, злодеи задержаны».

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу привел в действие террорист-смертник — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. В результате теракта погибли 14 человек (включая самого смертника), более 50 получили ранения.

Источник: News.mail.ru