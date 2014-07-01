Нарвитяне выиграли чемпионат Эстонии по хоккею!

Дата публикации: Сегодня, 10:05

Хоккеисты нарвской ПСШ выиграли финальную серию чемпионата Эстонии у таллиннского "Викинга" со счетом 3:1.

В четвертом матче серии нарвитяне одолели на своей площадке столичный клуб - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). ПСШ второй год подряд выиграла чемпионат Эстонии. За ходом поединка в Нарвском ледовом холле наблюдали 1211 зрителей.

Кадр из видеозаписи DELFI

Кулачный бой в конце матча

Сюжет решающего матча в Нарве во многом напоминал сценарий предыдущей встречи соперников в Таллинне. Активно начавший поединок "Викинг" первым добился успеха, во втором периоде нарвитяне после бросков Сергея Янченко и Ильи Ильина вышли вперед, а в заключительной двадцатиминутке Максим Иванов сумел лишь сократить разрыв в счете.

У "Викинга" были хорошие шансы восстановить равновесие в третьем периоде, но гости дважды не сумели реализовать численное преимущество. Пытаясь уйти от поражения, "Викинг" в концовке встречи заменил вратаря шестым полевым игроком. У ворот Даниила Сеппенена было очень жарко, нарвитяне отбивались из последних сил, на площадке вспыхнул даже кулачный бой, но подопечные Раиса Давлеткильдеева сохранили победный счет.

Болельщики подарили пиво

"В третьем периоде мы сознательно поменяли тактику, сосредоточившись больше на обороне. Ребята, конечно, молодцы - я им только помогал советами, - отметил после матча Давлеткильдеев. - Как будем отмечать победу? Болельщики вручили нам четыре ящика пива".

Несмотря на поражение, надо отдать должное "Викингу". Столичный клуб поддерживал интригу в финальной серии, но несбалансированный состав не позволил команде добиться победы.

Чемпионский кубок вручил нарвитянам президент Хоккейного союза Рауно Паррас.

Нарвская ПСШ - вторая любительская команда из пограничного города, выигравшая в марте чемпионат страны. Неделю назад золотые медали первенства Эстонии по футзалу завоевала "Нарва Юнайтед".

Финальная серия чемпионата Эстонии:

18 марта Викинг - ПСШ 0:3

19 марта ПСШ - Викинг 3:5

22 марта Викинг - ПСШ 4:6

25 марта ПСШ - Викинг 3:2

Полную запись матча на видио можно увидеть ЗДЕСЬ.

Геннадий Медведев