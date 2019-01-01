---Активисты из Нарвы собирают подписи, чтобы город участвовал в конкурсе "Культурная столица"

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Активные нарвитяне инициировали сбор подписей под петицией к городским властям с требованием обеспечить адекватными ресурсами подготовку финальной заявки города на титул "Культурной столицы Европы-2024".

Нарвская крепость. Автор: Сергей Степанов/ERR

Как отметила одна из инициаторов сбора подписей под петицией Валерия Лаврова, активисты намерены разослать свое обращение во все городские инстанции. Также планируют привлечь к этой инициативе партнеров Нарвы, например, город Раквере.

В минувшую субботу в передаче "Народу важно" на телеканале ETV+ обсуждалась ситуация, связанная с процессом подготовки финальной заявки Нарвы на титул Культурной столицы Европы. После выхода передачи в эфир в социальной сети Facebook возникла дискуссия, в результате которой сформировалась инициативная группа горожан и родилась идея подачи петиции.

С петицией можно ознакомиться здесь.

Напомним, что на конкурс "Культурной столицы Европы-2024" осенью 2018 года поступили заявки от трех эстонских городов – Тарту, Нарвы и Курессааре.

В финал прошли – Нарва и Тарту. Однако нарвские власти при рассмотрении бюджета города на 2019 год решили урезать расходы на подготовку финальной заявки на участие Нарвы в международном конкурсе и сократили запланированную сумму 210 000 до 75 000 евро. Чиновники объяснили решение тем, что заявка была необъективной и вызывала множество вопросов по части расходов.

Источник: rus.err.ee